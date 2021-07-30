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سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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شهدت محطة نجع حمادي، اليوم، تصادم جرار قطار ركاب رقم 735 بمصد خرساني داخل حوش المحطة، ما أسفر عن إصابة شخصين من الركاب أحدهم بكسر في الساق، والآخر بخلع في الكتف، ونجاة سائق القطار دون إصابة بالغة.

وأوضح سائق القطار والمدعو محمد أحمد أن سبب الحادث يرجع إلى عامل التحويلة الذي تسبب في ارتداد التحويلة على قضبان السكة بعدما كانت مفتوحة، ومسموح له السير، مشيرا إلى أن إشارة السيمافور كانت مفتوحة، ما يعني السماح له بالمرور، ومذيع المحطة نادى في المذياع بتحرك القطار من على الرصيف.

وأضاف في حديثه للواء مسعد أبوسكين، مدير أمن محافظة قنا، أنه توقف مرتين عن التحرك، جراء هرولة بعض الركاب بسبب ارتداد التحويلة لأكثر من مرة، الأمر الذي دفع مسؤول التحويلة إلي اتهام سائق القطار بتحرك القطار في غير ميعاد تحركه.

من جانبها أصدرت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، قرارا بوقف السائق عن العمل وتحويله إلى للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة هيئة السكة الحديد، وإجراء تحليل مخدرات.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن التصادم قطار نجع حمادي بالمصدات الخرسانية لم يعطل حركة القطارات، ولم يسفر عنه أي إصابات.

فيما كشف مصدر بهيئة السكة الحديد بمحافظة قنا أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية لكشف الأسباب الحقيقية لعملية الاصطدام ومحاسبة السائقين على الجرار الذي اصطدم في المصد الخرساني، وذلك بناء على تعليمات من الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وأكد المصدر أن تم رفع آثار الحادث وحركة القطارات تسير بشكل طبيعي، فلم تتأثر بحادث تصادم القطار، وذلك بسبب وقوع الحادث في مصد بعيد عن شريط السكة الحديد بنحو 70 مترا من السكة التي تمر عليها القطارات في الاتجاهين البحري والقبلي.

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