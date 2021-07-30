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الزراعة توصي مزارعي الذرة الرفيعة بعدم الري خلال وقت الظهيرة

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:05 م
محصول الذرة الرفيعة
محصول الذرة الرفيعة
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر اغسطس.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية  في الآتي:

يتم الاهتمام بالري خلال هذا الشهر لأن أى عطش قبيل ميعاد الإزهار يؤثر على المحصول تأثيرا كبيرا

يتم الري إما في الصباح الباكر أو قبيل الغروب لتأثير الرى الضار وقت الظهيرة

ينصح بعدم التوريق

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