حادث تصادم مروع بطريق دمياط _ بورسعيد وسقوط مصابين (أسماء)





ورصدت الفجر أسماء المصابين وأعمارهم كالتالي:

حنان محمد سالم 38 سنة، رحاب، محمد سالم، فاطمة محمد سالم، منى محمد سالم، ملك محمد شريف 9 سنوات، لين محمد صالح 7 سنوات، زينة محمد صالح سنتين، سيف محمد صالح 4 سنوات، محمد مصطفى عمر 9 سنوات، تالا مصطفى عمر 7 سنوات، ياسين مصطفى عمر 4 سنوات، وجميع المصابين تحت الفحص.





وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري تصادم سيارتان ملاكي، بطريق (دمياط بورسعيد) أسفر عن إصابة ثمانية أطفال، وثلاثة بالغين وجار اسعافهم بمستشفى السلام بورسعيد الأميري سابقا.

استقبلت مستشفى السلام بورسعيد اليوم الجمعة، 11 مصابا نتيجة تصادم سيارتين ملاكى بطريق (دمياط_ بورسعيد) وبالتحديد أمام مزرعة السمان.