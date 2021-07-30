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نائلة جبر: تناغم مؤسسات الدولة هي وصفة نجاح مصر في مكافحة الاتجار بالبشر (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:12 م
هدى عبدالرازق
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قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن اللجنة الوطنية تضم 30 جهة تضم الوزارات وعدد من الهيئات كالرقابة الإدارية، ووحدة غسيل الأموال، حيث أنها جزء من الحكومة المصرية ولكن مستقلة عن الوزارات.

وأشارت "جبر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار " المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أن دورهم الأساسي يقوم على وضع السياسات والاستراتيجيات والمقترحات لمواجهة هذا الملف، مؤكدة أن هناك إرادة سياسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أنه متى توفرت الإرادة السياسية، فأنه يمكن تحقيق المعجزات، ومصر بها إرادة سياسية جادة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن تناغم مؤسسات الدولة هى وصفة نجاح مصر في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

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