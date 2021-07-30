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قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:11 م
مصر والبرازيل
مصر والبرازيل
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يخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، مواجهة حاسمة وقوية، في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، أمام نظيره البرازيلي، حامل لقب النسخة الماضية.

مصر والبرازيل

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى الدور ربع النهائي، بعدما تعادل سلبيا دون أهداف مع منتخب إسبانيا، وخسر من الأرجنتين، وفاز على أستراليا بهدفين دون رد.

موعد مباراة مصر والبرازيل

وتنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل غداً السبت في تمام الـ12 بتوقيت القاهرة الـ1 ظهراً بتوقيت السعودية.

قنوات مجانية لنقل مباراة مصر والبرازيل

ويبحث الكثيرون عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبى ونظيره البرازيلي من أجل مشاهدة ذلك اللقاء القوي، الذي يجمع بين المنتخبين بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

وأعلنت مجموعة قنوات بى إن سبورتس الرياضية عن إذاعة مباريات أولمبياد طوكيو 2020 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

ترد القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عمودي 27500 2/3

قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا bein sport extra 

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

اسم القناة علي الجهاز beIN Sports Xtra 

تردد قناة بين سبورت إكسترا 2 - bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra 2



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