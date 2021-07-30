الصين تعلن تصدير منتجات كهربائية لأوروبا باستخدام قطار شحن

اعلنت الصين اليوم أن قطار شحن مستأجر بينها وبين أوروبا غادر؛ لإرسال صادرات صينية من الأدوات الكهربائية من جينهوا بشرقي الصين إلى دول آسيا الوسطى يوم الخميس.

وكان أول قطار من نوعه محملاً بـ100 حاوية مكافئة من الأدوات الكهربائية مثل المثاقب والمفاتيح والمطاحن والمطارق، وهو أيضًا القطار رقم 1000 من وإلى جينهوا منذ إطلاق خدمة قطار الشحن بين الصين وأوروبا في أغسطس 2017.

وطورت المدينة الواقعة في مقاطعة تشجيانغ 18 خطا لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا لربط أكثر من 120 مدينة في أكثر من 10 دول.

وحتي يوم الخميس، نقل 405 قطارات 33592 حاوية مكافئة من البضائع عبر شبكة خدمة قطارات الشحن في جينهوا هذا العام.