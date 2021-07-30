ليلة بكت فيها البدرشين.. الفرح تحول لـ"مأتم" بعد وقوع حادث مروع

دقائق معدودة كانت كفيلة بتحول فرح عروسين بمركز البدرشين جنوب الجيزة، إلى مأتم بعد اصطدام سيارة، من ضمن موكب زفاف تقل 4 أشخاص بسور فيلا، ومصرع قائد السيارة وفتاة على صلة قرابة بالعروس.



لم ينته الأمر عند مصرع الفتاة والشاب، وتهشم السيارة، بعد اصطدامها بعامود كهرباء ثم سور فيلا، واحتراقها، ليلحق بضحايا الحادث فتاة أخرى.



وفارقت فجر اليوم فتاة تدعى "ميادة"، الحياة داخل مستشفى الهرم، ليرتفع ضحايا الحادث إلى ثلاثة أشخاص.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق المريوطية اتجاه الهرم.



وبالفحص المبدئي والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي من ضمن موكب زفاف، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها؛ بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامها بعمود كهربائي، ثم بسور فيلا.



ونتج عن الحادث تهشم الجزء الأمامي للسيارة، واحتراقها، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة، ويدعي هشام محمد من مركز البدرشين، وفتاة على صلة قرابة بالعروس، تدعى هبة أحمد، وإصابة 2 آخرين.





وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.