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وزير الطاقة السعودي يستعرض جهود المملكة لمواجهة التغير المناخي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت وزارة الطاقة السعودية إن  وزير الطاقة  عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز   التقي بالرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ COP26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ألوك شارما، والوفد المرافق له.

وأوضحت في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة العربية السعودية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.


وأضافة تناول اللقاء الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وسعيها إلى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبناه قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي 2020م، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بما يحقق طموحاتهما وأهدافهما.

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الكلمات المفتاحية

وزير الطاقة السعودي جهود المملكة في مكافحة التغير المناخي

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