Advertisements

الاقتصاد الفرنسي يحقق معدلات نمو اعلى من التوقعات خلال الربع الثاني

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

عاد الاقتصاد الفرنسي إلى النمو في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة من المتوقع أن ترتفع على مدار الصيف، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة رفع كافة القيود التي تهدف إلى السيطرة على جائحة كورونا.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو معدل نمو 0.9 % خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو الماضي، رغم تشديد قيود الإغلاق في أبريل للسيطرة على ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وتخفيف الضغوط على المستشفيات.

وارتفع معدل الانفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات في ظل تراجع تأثير القيود على الأنشطة الاقتصادية مقارنة بالفترات السابقة للجائحة.

وكان خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بمعدل0.8%.

وتتوقع الحكومة الفرنسية أن يصل معدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري بأكمله إلى 6 %.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معدلات نمو الاقتصاد الفرنسي فرنسا جائحة كورونا والاقتصاد الفرنسي الاقتصاد الفرنسي

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

نجم مانشستر سيتي على رادار آرسنال

منذ 36 دقيقة

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري بعد تأجيله

منذ ساعة و 6 دقيقة

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موقف الأهلي من تأجيل الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تراجع معدل نمو الناتج الصناعي لروسيا إلى أقل مستوى منذ 2017

المركزي الفرنسي: 14 % نمو اقتصادي متوقع في الربع الثالث

انكماش الاقتصاد الماليزي بأعلى وتيرة له منذ الأزمة المالية الآسيوية

اقتصاد الهند ينكمش بأسرع وتيرة على الإطلاق

"جولدمان ساكس" يتوقع عودة نمو الاقتصاد الصيني

الحكومة الألمانية ترفع توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لعام 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

05:40 م

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

05:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان