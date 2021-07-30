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تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري بعد تأجيله

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يقدم لكم "الفجر الرياضي"، مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تم تأجيله.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن، أمس الخميس، عن تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز، على أن يتم عمل إعادة هيكلة للجدول، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

- مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري الممتاز:

ويتبقى لفريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، 8 مباريات، حيث خاض حتى الآن 26 مباراة.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في الجولات المقبلة، كلا من، وادي دجلة، سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي، إنبي، طلائع الجيش، المصري، الجونة، أسوان.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر الدوري.

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