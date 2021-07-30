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الاتحاد الآسيوي يعلن اختيار كوريا الجنوبية لمباريات دور الثمانية لدوري أبطال آسيا

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة، أن مدينة جيونجو في كوريا الجنوبية ستستضيف مباريات في دور الثمانية والدور قبل النهائي لفرق الشرق بدوري آبطال آسيا لكرة القدم في أكتوبر المقبل.

وسيقام دور الثمانية في 17 أكتوبر بينما سيجري الدور قبل النهائي بعدها بثلاثة أيام.


وسيلتقي أولسان هيونداي حامل اللقب مع كاواساكي، وسيلعب دايغو مع ناغويا جرامبوس في 14 سبتمبر في دور الستة عشر.

وسيلعب تشونبوك البطل مرتين مع باثوم يونايتد في اليوم التالي بينما سيلتقي سيريزو مع بوهانغ ستيلرز.

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