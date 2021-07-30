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صراخ واستغاثات وانتقال فوري لمساعد وزير الداخلية.. القصة الكاملة لحادث "قطار نجع حمادي"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تعالت الأصوات ما بين صراخ واستغاثات، عقب دقائق معدودة من انطلاق قطار 735، المتجه من نجع حمادي إلى سوهاج، بعدما تحول جميع الركاب إلى مزيج، بعد اصطدامه بكتلة مصد خرسانية.
بدأت الواقعة قرابة الساعة الثانية ظهرًا، الأمر الذي جعل العديد من الاستغاثات تطلق من الركاب، لتتلقى غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا، يفيد بتصادم القطار 735 بمصد خرساني، بمحطة نجع حمادي، ما أدي تهشم واجهة القطار وخلع المصد الخرساني، وإصابة شخصين.
يوضح شاهد عيان، إلى أن الإذاعة الداخلية لمحطة نجع حمادي، أعلنت قيام القطار 735 من الرصيف المخصص له، إلا أننا فوجئنا بعدها بثوانٍ، تصادم القطار بالمصدات الخرسانية، بعد تقفه أكثر من مرة لركوب بعض الركاب المتأخرين.
وعلى الفور قام اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا،، بتفقد موقع حادث تصادم قطار الركاب بمصد خرساني، بمحطة نجع حمادي، للوقوف على مجريات الحادث والاطمئنان غلي المصابين، في أولي مهامه بعد توليه منصبه الجديد، منذ يومين.
فيما أسفر حادث اصطدم قطار ركاب رقم 735 نجع حمادي – سوهاج، بالمصد الخرساني الموجود في نهاية السكة الحديد، داخل محطة نجع حمادي، عن إصابة راكبين وتلفيات بواجهة الجرار.
فيما دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مقر الحادث، لنقل المصابين جراء تصادم القطار، وعمل الإسعافات الأولية، مع رفع درجة الاستعدادات القصوى في المستشفيات المحيطة لاستقبال أي إصابات.
وقال مصدر في هيئة السكة الحديد إن الحادث أسفر عن إصابة عبدالله محمود عوض، 17 عاما، بكسر في الساق اليمنى، مقيم بهجورة، وعلاء فوزي مرسي، 40 عاما، خلع في الكتف، مقيم بهجورة، وهو.
يحقق فريق من النيابة العامة بنجع حمادي برئاسة المستشار حسام ابوالعزايم، وكيل النيابة، بأشراف إيهاب الصاوي رئيس النيابة، لمعاينة موقع القطار بناء على البلاغ الوارد من مباحث السكة الحديد الذي يفيد باصطدام القطار بجسم خرساني ضخم، كما تم التحفظ مع سائق القطار ومساعده لبدء التحقيق في الواقعة.
وأعلنت هيئة السكك الحديدية، عن إيقاف السائق قطار نجع حمادي، عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.
وقالت مصادر بالهيئة إن الاصطدام وقع نتيجة شد فرامل القطار مما دفع الجرار إلى الاصطدام بالمصد الخرسان حيث كان القطار مخصص للرحلة ما بين نجع حمادي وسوهاج.
وتابعت المصادر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمر بتشكيل لجنة هندسية لكشف الأسباب الحقيقية للحادث ومحاسبة السائقين، مشيرة إلى أن حركة القطارات لم تتأثر بالاصطدام لانه وقع في مصد بعيد عن شريط السكة الحديد الرئيسي التي تمر عليه القطارات في الاتجاهين البحري والقبلي وجاري رفع أثار الحادث.
صراخ واستغاثات وانتقال فوري لمساعد وزير الداخلية.. القصة الكاملة لحادث "قطار نجع حمادي"
صراخ واستغاثات وانتقال فوري لمساعد وزير الداخلية.. القصة الكاملة لحادث "قطار نجع حمادي"
صراخ واستغاثات وانتقال فوري لمساعد وزير الداخلية.. القصة الكاملة لحادث "قطار نجع حمادي"
صراخ واستغاثات وانتقال فوري لمساعد وزير الداخلية.. القصة الكاملة لحادث "قطار نجع حمادي"
صراخ واستغاثات وانتقال فوري لمساعد وزير الداخلية.. القصة الكاملة لحادث "قطار نجع حمادي"
صراخ واستغاثات وانتقال فوري لمساعد وزير الداخلية.. القصة الكاملة لحادث "قطار نجع حمادي"
صراخ واستغاثات وانتقال فوري لمساعد وزير الداخلية.. القصة الكاملة لحادث "قطار نجع حمادي"
صراخ واستغاثات وانتقال فوري لمساعد وزير الداخلية.. القصة الكاملة لحادث "قطار نجع حمادي"

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