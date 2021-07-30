الإسكان تكشف آخر الاستعدادات لاستقبال طلبات شراء الوحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% على 30 عامًا هي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن لكل المصريين.



وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن البنك المركزي قام بتخصيص 100 مليار جنيه لهذه المبادرة التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل ممن لم يستفيدوا بأي مبادرات إسكان سابقة.



وأشار إلى أن أي مواطن يستطيع التوجه إلى أيًا من البنوك المصرية من أجل الاستفادة من المبادرة بعد اختيار وحدة سكنية حتى بعيدًا عن المطروحة في وزارة الإسكان بشرط أن تكون كاملة التشطيب وقابلة للتسجيل أو مسجلة ولا يوجد عليها أي مشاكل قانونية أو عقارية.



وأوضح أنه يمكن للمواطن التقدم عبر الإعلان الثاني التي طرحته وزارة الإسكان والذي سيبدأ في 8 أغسطس المقبل وحتى 14 من الشهر نفسه لذوي الاحتياجات الخاصة، قبل أن يتم فتحها من 14 أغسطس لجميع المصريين ممن تنطبق عليهم الشروط بمساحة تتراوح من 75 إلى 90 متر.



