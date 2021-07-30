صيف 2021 مليء بالمفاجآت.. تعرف إلى نجوم قائمة حفلات شهر أغسطس

على الحجار

بلقيس

مدحت صالح

مصطفى قمر

عمرو دياب





هذا بالإضافة إلى حفلات أخرى عدّة في دار الأوبرا المصرية، ونستعرض أبرزها:

- حفل الفنان هاني شاكر حفلًا يوم 1 أغسطس والموافق الأحد بمسرح النافورة.

- حفل موسيقي للموسيقار هشام خرما يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس.

- حفل الفنان محمد محسن وفرقته يوم الخميس الموافق 5 أغسطس.

- حفل فرقة مسار إجباري يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس.

- حفل الفنانة بلقيس بمصاحبة أوركسترا الفن يوم الخميس 12 أغسطس.

_ حفل الفنانة كارمن سليمان وفرقتها يوم 12 أغسطس.

- ذكرى الموسيقار الكبير محمد فوزي بمشاركة نجوم الأوبرا الخميس الموافق 19 أغسطس.

- حفل فرقة وسط البلد الجمعة الموافق 20 أغسطس.

- أوركسترا أوبرا القاهرة موسيقى أفلام يوسف شاهين، ورؤية موسيقية وتوزيع وقيادة هشام جبر، وإخراج المادة الفيلمية أمير رمسيس.

تشهد مصر صيف فني حافل مميز مليء بالمفاجآت هذا العام 2021، ومن بينها استعداد عدد من نجوم الغناء لإحياء حفلات موسم الصيف بالزامن مع بداية شهر أغسطس المقبل.ويرصد الفجر الفني قائمة حفلات صيف أغسطس المقبل، تعرف إلى نجومها وأماكن إقامتها خلال السطور التالية..يستعد الفنان على الحجار لإحياء حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بمكتبة الاسكندرية على هامش مهرجان الصيف فى دورته الـ 18.على أن يقام الحفل يوم 27 اغسطس المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا.تستعد المطربة الإماراتية بلقيس لتقديم حفل غنائي في القاهرة خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية.ومن المنتظر أن تظهر بلقيس لجمهورها المصري بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه علي خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة مساءاً الموافق يوم الخميس 12 أغسطس.ومن المنتظر أن تقدم بلقيس برنامج غنائي يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفنى.كما يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بمكتبة الاسكندرية على هامش مهرجان الصيف فى دورته الـ 18.ويقام الحفل يوم 21 اغسطس المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا.ويستعد الفنان مصطفى قمر لإحياء حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بمكتبة الاسكندرية على هامش مهرجان الصيف فى دورته الـ 18 .ويقاام الحفل يوم 29 اغسطس المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا.وأما عن النجمة أنغام، فقد أعلنت تأجيل حفلها الذي كان مقررا إقامته في مسرح المنارة 30 يوليو الجاري، إلى 27 أغسطس وذلك وفق ما أعلنته على حسابها بتطبيق انستجرام.ونشر الحساب الرسمي لـ أنغام خبر التأجيل مقتضب دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، معلقا على بوستر الحفل:" تم تأجيل حفل أنغام على مسرح المنارة إلى يوم ٢٧ أغسطس".يحيى الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا بفندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة يوم ١٣ أغسطس المقبل ،ومن المقرر طرح التذاكر قريبا.