"القدم الصحيح".. المستشفيات الجامعية تزف بشرى سارة لـ مرضى السكري

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، الامين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تفاصيل اطلاق مبادرة "قدم صحيح" لتوفير علاج بالمجان لمرضى القدم السكري ضمن المشروع القومي "حياة كريمة".



وقال "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إن مبادرة 100 مليون صحة أثبتت أن هناك ارتفاع في نسبة الإصابة بمرض السكر بين المصريين، حيث يوجد أكثر من 9 مليون مصاب بالسكر بين المصريين.



وأشار إلى أن الإصابة بالسكر يؤثر على أعضاء أخرى كالعين والأعصاب ووصول الدم إلى الأطراف وخاصة القدمين، والذي قد يؤدي إلى الإصابة بالقدم السكري، ولذا كان من الضروري اطلاق مبادرة "قدم صحيح" في أكثر من 16 مستشفي جامعي، وسوف يضم مستفيات أخرى للمبادرى، وليس هناك شرطا للاستفادة من المبادرة.



وأكد أن الاكتشاف المبكر للإصابة بالسكر تساهم في الحفاظ على أعضاء الجسم، منوها بأن الإهمال في علاج القدم السكري قد يؤدي إلى بتر القدم.



وأضاف أن أي إنسان لديه ارتفاع في نسبة السكر بالدم وغير مسيطر عليه، ويصاب بأي جرح أو خدش في القدم عليه أن يبادر بالكشف.

