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موقف الأهلي من تأجيل الدوري المصري

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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حسمت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة، موقفها من تأجيل بطولة الدوري الممتاز. 


وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل .         


وحسب مصدر بالأهلي، فإن إدارة الفريق الأحمر لا تمانع من إيقاف الدوري مؤكدا أن هذا الإيقاف في مصلحة جميع الأندية بسبب تواجد بعض اللاعبين مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.

وحق الأهلي فوزا هاما على أسوان في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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