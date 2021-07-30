نجم مانشستر سيتي على رادار آرسنال

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يطمح في التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل تدعيم خط الوسط في المرحلة المقبلة.





وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن مسئولي الجانرز يسعون للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم خط وسط مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه يجب أن يكون التعاقد مع لاعب خط وسط آخر على رأس قائمة أولويات آرسنال مع توقع رحيل السويسري جرانيت شاكا وعودة الإسباني داني سيبايوس والنرويجي مارتن أوديجارد إلى ريال مدريد ورحيل الفرنسي ماتيو جندوزي على سبيل الإعارة إلى مارسيليا الفرنسي.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن خيارات آرسنال في خط الوسط محدودة حتى بعد وصول الشاب البلجيكي ألبرت سامبي لوكونجا من أندرلخت لأن الإيطالي مانويل لوكاتيللي مستعد للاستمرار في إيطاليا على الأرجح.





وألمحت الصحيفة البريطانية أنه يجب على آرسنال التفكير في البدائل وبما أن مانشستر سيتي يحرص على بيع البرتغالي برناردو سيلفا من أجل تمويل صفقاته المطلوبة لكن العروض من الخارج غير مرجحة بالنظر إلى الوضع المالي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه يجب على الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الاستفادة من علاقته القوية مع مانشستر سيتي وإقناع سيلفا متعدد الإمكانيات بالتحرك جنوبًا حتى ينضم إلى صفوف المدفعجية.



