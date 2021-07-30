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إصابة شخصين فى حادث إنقلاب سيارة بطريق الصوامع بالفيوم

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أصيب شخصين بإصابات خطيرة بسبب السرعة الزائدة ووجود حشائش تمنع الرؤيه بطريق الصوامع بمركز طامية بمحافظة الفيوم وتعتبر هذة الحادثة الثانية في خلال هذا الأسبوع

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد خالد حسن مٱمور مركز شرطة طامية، بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق الصوامع بمركز طامية وإصابة شخصين

وانتقل علي الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية إنقلاب سيارة ربع نقل وبة شخصين في حالة خطيرة وقامت سيارة مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلي مستشفي طامية المركزي وتم سحب السيارة عن طريق ونش ادارة المرور بالمركز وتسير الطريق ورفع آثار الحادث.

وأكد شهود عيان بأن هذه الحادثة الثانية في خلال هذا الأسبوع ومنذ أيام إنقلاب سيارة أخري ربع نقل بهذا الطريق بسبب عدم الرؤية من كثافة الحشائش وضيق الطريق وعدم الاهتمام بة من جهة الرصف أو الإنارة.

واضاف أحد السائقين بٱنة الطريق الوحيد بعيد عن الازدحام وتوفير الوقت لكن محتاج نظرا من المسئولين بالمحافظة لتطويرة وتحسين الخدمات كما بيتم إطلاق مسمي بطريق الموت لخطورتة وكثرة حوادث

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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