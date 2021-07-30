أيقاف وإزالة دور سادس لعقار مخالف بحملة في المنصورة





شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة اللواء صبرى محمد عبده، اليوم الجمعة حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها



قاد الحملة الدكتورة منى المتبولى نائب رئيس حى غرب المنصورة، والمهندس محمد محمد المرشدى مدير عام الإدارة الهندسية، وفريق معاون من محمد مراد مسئول متابعة التنظيم بالأدارة الهندسية، وبحضور قوه من قسم أول المنصورة للتأمين والتمكين من أعمال الإزالة



وقد تمكنت الحملة من أيقاف الاعمال وازالة الشدة الخشبية لدور سادس علوى لعقار مخالف بمنطقة شارع القدس بمدينة مبارك، كما تمكنت الحملة من مصادرة المواد المستخدمة بأعمال البناء وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.



وأكد رئيس حى غرب المنصورة ان المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة،وقال بان هناك توجيهات مشددة باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.





ومن جانبها قالت من المتبولي نائب رئيس حي غرب ان تلك الحملات تأتي فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن، وتأكيدات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان كافة اشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم