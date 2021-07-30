التضامن: 250 مشاركا في معرض ديارنا بالعلمين الجديدة (فيديو)

قال عادل بسكاوي، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن إقامة معرض ديارنا في بوابة مارينا 5 بالعلمين الجديدة هو استكمال لتعهدات الدولة بإقامة مثل هذه المعارض في المناطق السياحية خاصة خلال فصل الصيف.



وأضاف "بسكاوي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن معرض ديارنا يشتمل على 250 عارضا مقسمين إلى ثلاث مراحل كل مرحلة تضم 85 عارضا لمدة شهر.



وأشار إلى أن المعرض يضم جميع الحرف والأشغال اليدوية لجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على الإقبال الكبير الذي شهده هذا المعرض من قبل الجمهور.



وكانت قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة ساعات العمل اليومية بمعرض"ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين الجديدة، ليفتح أبوابه للجمهور بداية من الرابعة عصرًا بدلا من ٦ مساء ويستمر حتي الرابعة فجرًا، وذلك نظرًا للإقبال الكثيف الذي يشهده المعرض منذ انطلاقه في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.



ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الرابع والعشرين من أغسطس المقبل 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ثلاثة آلاف منتج، وسيتم تقسيمهم على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم الواحدة ٨٠ عارضًا.



وتتضمن المعروضات المشاركة في معرض "ديارنا" للمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.