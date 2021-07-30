Advertisements

التضامن: 250 مشاركا في معرض ديارنا بالعلمين الجديدة (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:14 م
شيماء حسن
Advertisements
قال عادل بسكاوي، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن إقامة معرض ديارنا في بوابة مارينا 5 بالعلمين الجديدة هو استكمال لتعهدات الدولة بإقامة مثل هذه المعارض في المناطق السياحية خاصة خلال فصل الصيف.

وأضاف "بسكاوي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن معرض ديارنا يشتمل على 250 عارضا مقسمين إلى ثلاث مراحل كل مرحلة تضم 85 عارضا لمدة شهر.

وأشار إلى أن المعرض يضم جميع الحرف والأشغال اليدوية لجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على الإقبال الكبير الذي شهده هذا المعرض من قبل الجمهور.

وكانت قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة ساعات العمل اليومية بمعرض"ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين الجديدة، ليفتح أبوابه للجمهور بداية من الرابعة عصرًا بدلا من ٦ مساء ويستمر حتي الرابعة فجرًا، وذلك نظرًا للإقبال الكثيف الذي يشهده المعرض منذ انطلاقه في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الرابع والعشرين من أغسطس المقبل 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ثلاثة آلاف منتج، وسيتم تقسيمهم على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم الواحدة ٨٠ عارضًا.

وتتضمن المعروضات المشاركة في معرض "ديارنا" للمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معرض ديارنا معرض مستشار وزيرة التضامن مارينا ٥ التضامن

أخبار تهمك

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري بعد تأجيله

منذ ساعة و 8 دقيقة

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موقف الأهلي من تأجيل الدوري المصري

منذ 41 دقيقة

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ ساعتين

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ ساعة و نصف

نجم مانشستر سيتي على رادار آرسنال

منذ 38 دقيقة

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التضامن": 2 مليون و900 ألف أسرة مشاركة في مشروع الأسر المنتجة

التضامن تخصص منطقة للأطفال بمعرض ديارنا

محافظة الفيوم ضيف شرف معرض ديارنا

تحت شعار "مصر بتتكلم حرفيا" افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمارينا الأحد المقبل

بمشاركة 250 عارضًا.. افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية بمارينا الأحد المقبل

التضامن تكشف تفاصيل معرض "ديارنا" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

05:40 م

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

05:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان