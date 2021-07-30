نجل بوب أودنكيرك يطمئن محبيه.."أصبح بخير"



حرص نات أودنكيرك، نجل النجم الكبير بوب أودنكيرك على طمئنة محبي والده بشأن حالته الصحية وأنه اصبح بخير.



وكشفت مصادر مقربة للنجم بوب أودنكيرك عن مستجدات حالته الصحية بعد تعرضه للإغماء أثناء تصويره لمشاهد فيلمه الجديد.



وحسب صحيفة ديلي ميل، أصبحت حالة بوب حاليًا مستقرة، بعد تلقيه الاسعافات اللازمة، وقد تلقى دعم دعوات من العديد من كبار النجوم في هوليوود.



وضمن من قدمو الدعم لبوب كان نجم مسلسل بريكنج باند بريان كرانستون.

