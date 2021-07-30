Advertisements

الري: وفد فني رفيع المستوى يتوجه غدا إلى العراق لإجراء زيارات ميدانية

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، زيارة وفد فني مصري للعراق اعتبارًا من الغد ولمدة 5 أيام لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2020 ومنها تقنيات الري الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وأشار، إلى ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

جاء ذلك في ضوء نتائج زيارة الدكتور محمد عبد العاطى، لدولة العراق الشقيقة للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، والذى تم عقده يومي 13 - 14 مارس 2021، وفي ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية فى مجال الموارد المائية والرى والذى عقد بتاريخ 6 يونيو 2021 لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين.

وأكد "عبدالعاطي"، أنه تم الإتفاق مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر 2020 من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الري بوابة الفجر الفجر العراق التعاون بين مصر والعراق أخبار وزارة الري أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 9 ساعات

موقف الأهلي من تأجيل الدوري المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم مانشستر سيتي على رادار آرسنال

منذ ساعة

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الري يتوجه لجنوب السودان لبحث تعزيز العلاقات في مجال الموارد المائية

سفيرنا بجنوب السودان يكشف كواليس زيارة وزير الري لجوبا

وزير الري يصل إلي العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه

عبد العاطي وروريما يوقعان مذكرة تفاهم بين مصر وبوروندى في مجال الموارد المائية

الري: وفد فني مصري يزور العراق خلال شهر أغسطس

وزير الري يصل جوبا فى مستهل زيارة رسمية لدولة جنوب السودان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

05:40 م

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان