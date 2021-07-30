الري: وفد فني رفيع المستوى يتوجه غدا إلى العراق لإجراء زيارات ميدانية

صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، زيارة وفد فني مصري للعراق اعتبارًا من الغد ولمدة 5 أيام لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2020 ومنها تقنيات الري الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.





وأشار، إلى ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.





جاء ذلك في ضوء نتائج زيارة الدكتور محمد عبد العاطى، لدولة العراق الشقيقة للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، والذى تم عقده يومي 13 - 14 مارس 2021، وفي ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية فى مجال الموارد المائية والرى والذى عقد بتاريخ 6 يونيو 2021 لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين.



