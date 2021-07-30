كريم هنداوي مطلوب على جوجل بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي "طوكيو 2020"

تصدر كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب المصرى لكرة اليد اليوم الجكعة، الموافق 30 يوليو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب الفوز على السويد.





كريم هنداوي وتأهل المنتخب





وتأهل منتخب مصر لكر اليد إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2020، المقامة حالياً في طوكيو، عقب الفوز على السويد بفضل تألق كريم هنداوي وبقية لاعبي المنتخب.





كريم هنداوي





وأعرب كريم هنداوي عن أمنياته بتقديم الأفضل خلال أولمبياد طوكيو 2020، مؤكداً أن المشوار لا يزال طويلاً، ومبديا ثقته في قوة ولاعبي المنتخب الوطي.





تعليق كريم هنداوي





وأضاف كريم هنداوي نجم حراسة مرمى منتخب كرة اليد: "الحمد لله على المكسب، والمشوار مازال طويلاً ونتمنى أن نقدم الأفضل، كل الفريق كانوا رجالاً والجميع كان على درجة عالية من التركيز، وهذا أمر طبيعي من المنتخب".





أمنيات كريم هنداوي





ودعا كريم هنداوي الذي تألق في المباريات الأخيرة التي لعبها منتخب مصر لكرة اليد، الجماهير المصرية، إلى مواصلة تقديم المساندة للاعبين والجهاز الفني، طالباً دعوات الجماهير.





كريم هنداوي والفوز على السويد





وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزاً مستحقاً على نظيره السويدي بفضل كريم هنداوي واللاعبين، بنتيجة 27-22 ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية 2020.





ترتيب مصر بعد تألق كريم هنداوي





واحتل منتخب مصر لكرة اليد الذي يضم في حراسة مرماه النجم كريم هنداوي المركز الثاني بالمجموعة بنسبة كبيرة قبل مواجهة البحرين في ختام مباريات دور المجموعات.







