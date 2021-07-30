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خطة موسعة لتطوير شارع ٢٣ ديسمبر في بورسعيد

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عن البدء فى تنفيذ خطة موسعة لتطوير شارع ٢٣ ديسمبر الرابط بين أحياء الزهور والضواحى والمناخ، ليكون على غرار أعمال تطوير شارع محمد بحى الشرق، وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة وبما يحقق أفضل مظهر حضارى لمدينة بورسعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع الأجهزة المعنية بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ورؤساء أحياء المناخ والزهور والضواحي.

وأوضح "المحافظ" أن خطة تطوير شارع ٢٣ ديسمبر تشمل إعادة رصف ورفع كفاءة الشارع وتخطيط الشارع، ووضع الإشارات المرورية، والمسطحات الخضراء المتنوعة، وإقامة أعمدة ديكورية بطولى الشارع، بالإضافة لدهان واجهات العمارات السكنية بالشارع بلون موحد الواقعة فى نطاق الشارع.

كما يتضمن التطوير إقامة ميادين جمالية على أعلى مستوى، وتوفير أماكن خاصة بعبور المشاة بالإضافة إلى البرجولات والمقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما أكد اللواء عادل الغضبان أنه سيتم إنشاء (٢) سوق نموذجى بنهاية شارع ٢٣ ديسمبر، إحداهما باتجاه حى الضواحى والآخر باتجاه حى الزهور، ليشمل كافة الباعة الجائلين المتواجدين بشارع ٢٣ ديسمبر، للقضاء على العشوائية والاشغالات بنطاق الشارع وإحداث طفرة حضارية تليق التنمية التى تشهدها بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد  أن كافة أحياء المحافظة تشهد أعمال تطوير للطرق على التوازى وبنفس المستوى، بما يحقق سبل الراحة لمواطنى بورسعيد ويقضى على مشكلات الطرق الغير ممهدة والاذدحام والتكدس، لافتا أنه تم تطوير العديد من الطرق بأحياء الضواحى والعرب والشرق والمناخ والجنوب بالإضافة إلى البدء فى خطة موسعة لتطوير الطرق والميادين بحى الزهور والتى بدأت بتطوير شارع محمد سرحان، لتحقيق منظومة نقل وطرق على أعلى مستوى بمدينة بورسعيد تواكب قطار التنمية الذى يسير فى كافة الاتجاهات.
خطة موسعة لتطوير شارع ٢٣ ديسمبر في بورسعيد
خطة موسعة لتطوير شارع ٢٣ ديسمبر في بورسعيد
خطة موسعة لتطوير شارع ٢٣ ديسمبر في بورسعيد
خطة موسعة لتطوير شارع ٢٣ ديسمبر في بورسعيد

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