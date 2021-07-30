شاب وفتاة.. حالتان انتحار في يوم واحد بالمنوفية

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز السادات بانتحار شاب وفتاة من عزبة كفر صقر، بالانتقال والفحص تبين انتحار الشاب "م.ن.ع" ٢١ سنة، عقب سوء حالته النفسية لتركه العمل وتشاجره مع والده فقام بشنق نفسه في سقف حجرته؛ ليتفاجي والده ووالدته بجثته في الحجرته، حيث تم إبلاغ قوات الشرطة.



كما أقدمت طالبة على الانتحار تدعي "ا.م.ا " ١٧ ستة طالبة بالثانوية العامة، حيث تناولت الحبة القاتلة حبة القمح واصيبت بحالة اعياء وتوفت فور وصولها المستشفي.



وبسؤال أهلها أكدوا أنهم فوجئوا بنجلتهم في حالة إعياء شديد وقي مستمر حيث اعترفت بتناولها حبة القمح بسبب صعوبة امتحانات الثانوية العامة وإصابتها بحالة نفسية سيئة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.