"ربنا مابيحرمش شيء إلا لصالحك".. حسام موافي يوضح علاقة إدمان الكحول بالتهاب البنكرياس



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الله لا يحرم شيء إلا لصالح الإنسان، إشارة منه إلى تحريم الخمر وإدمان الكحول.



وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، "أحد مشاكل الخمر، هو تغير التمثيل الغذائي للكالسيوم، فكثير من شاربي الخمر يتعرضون لالتهاب البنكرياس".



وتابع «موافي، «الكحول يؤثر تأثير مباشر على خلايا الكبد، ولا يؤثر تأثير مباشر على خلايا البنكرياس»، موضحًا أن الكحول يؤثر على الكالسيوم، ويؤثر الكالسيوم على البنكرياس.



وأوضح الدكتور حسام موافي، أضرار تناول الكحول، قائلًا، "هناك الكثير من الأضرار، أبرزها تليف الكبد والإضرار بعضلة القلب والتهاب البنكرياس وتآكل أطراف الأعصاب والفص الأمامي للمخ".



وختم حديثه قائلًا، إن أخطر مضاعفات إدمان الكحول، تعرض الفص الأمامي للمخ للضرر، لأن هذا الفص هو المسئول عن الشخصية والذاكرة.



https:www.youtube.comwatch?v=W8cu50Jxa_s

