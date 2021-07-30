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عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حدد مجلس إدارة نادي بيراميدز بعض الصفقات التبادلية مع إدارة نادي الزمالك، للموافقة على خطوة بيع رمضان صبحي للقلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، عن رغبة الفريق السماوي فى الحصول على خدمات محمد أبو جبل وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي، للموافقة على رحيل رمضان صبحي لنادي الزمالك.

وتابع المصدر، أن هناك اهتمام كبير من جانب إدارة نادي الزمالك والجماهير البيضاء بالحصول على خدمات رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار المصدر، أن رمضان صبحي لم يحسم موقفه حتى هذه اللحظة من الموافقة على الانتقال للزمالك، خلال الفترة المقبلة.

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مصر رمضان صبحي بيراميدز الزمالك الدوري المصري الاهلي

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