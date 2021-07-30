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يوفنتوس يقترب من نجم المنتخب الإيطالي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف جيوفاني كارنيفالي الرئيس التنفيذي لنادي ساسولو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الليلة الماضية إن ناديه يجري محادثات تتعلق ببيع لاعب وسطه الإيطالي الدولي مانويل لوكاتيلي مع يوفنتوس وأرسنال وفريق إنجليزي آخر.

وقدم لوكاتيلي (23 عاما) أداء لافتا خلال بطولة أوروبا 2020 الأخيرة والتي توجت إيطاليا بلقبها. وأحرز لوكاتيلي هدفين في دور المجموعات خلال الفوز على سويسرا.

ونقلت شبكة "سكاي" التلفزيونية في إيطاليا عن كارنيفالي قوله : سنتحدث إلى يوفنتوس يوم الجمعة . هناك محادثات أيضا بيننا وبين أرسنال وفريق إنجليزي آخر.

وكان لوكاتيلي انضم إلى ساسولو قادما من ميلان في 2018 وتطور مستواه كثيرا بعد ذلك وأصبح واحدا من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي لكن كارنيفالي أشار إلى أن لوكاتيلي يفضل الانتقال إلى يوفنتوس المنتمي إلى مدينة تورينو.

وأضاف كارنيفالي: يريد الانضمام إلى يوفنتوس. لكن في حالة وجود عروض أخرى فإنه سيضطر للمفاضلة لأنه لم يتأكد بعد أننا سنرضى بعرض يوفنتوس. لابد من اتفاق جميع الأطراف الثلاثة وإلا فإنه سيبقى في ساسولو.

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