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"العضو المنسي".. أسباب وأعراض التهاب البنكرياس (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن البنكرياس عضو من أعضاء الجسم يوجد في الظهر على العمود الفقري، وخلف البطن، مضيفًا أنه عبارة عن غدة صماء بها جزر من الخلايا تفرز الأنسولين المسئول عن حرق السكر.

وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البنكرياس له وظيفة أخرى غير التمثيل الغذائي للسكر، وهي إفراز إنزيمات إلى الأمعاء لمساعدتها على هضم السكريات والدهون والبروتينات، مضيفًا أنه حينما ينزل الأكل إلى الأمعاء يكتشفه البنكرياس ويبدأ في إفراز إنزيمات الهضم.

وأردف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أنّ البنكرياس منسي لأنه يوجد في ظهر الإنسان، مشيرًا إلى أنه حينما يشتكي المريض من آلم المغص، ويذهب إلى الطبيب لا يأتي في ذهنه أن المشكلة من البنكرياس لأنه في الخلف في آخر الظهر عند العمود الفقري.

وأضاف موافي أن قناة البنكرياس تلتحم مع القناة القادمة من المرارة في «شارع واحد»، موضحًا أنّ الشارع الأول يأتي من البنكرياس والثاني من المرارة والإفرازات التي ينتجها الكبد تُخزن في المرارة ثم تنقبض عليها ويتم ضخها في «شارعها» وبعدها ينضم الاثنان ويصيرون في طريق واحد له فتحة في الأمعاء، ومن ثم تبدأ عملية هضم الطعام.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن المرارة لها وظيفة هامة وهي تنقية الكبد من السموم، مضيفا أنه أحيانًا يكون هناك بعض الحصى داخل المرارة، غالبًا ما يهرب الحصى من المرارة، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في أن الحصى خلال هروبها قد تتسبب في غلق الشريان الّذي يضخ إنزيمات البنكرياس إلى الأمعاء، فتعود الإنزيمات مرة أخرى وتسبب التهاب البنكرياس، لأنه عامل إنزيم وظيفته هضم اللحوم وحينما يعود مرة أخرى ولا يجد شيء ليهضمه يبدأ في هضم البنكرياس وينتج عن ذلك اصفرار العينين، وتغيير شكل البول وحدوث انسداد مراري.

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