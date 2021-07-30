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أيهما أفضل صدقة السر أو العلانية؟.. حسام موافي يجيب

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
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أجاب الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على سؤال أحد المشاهدين، "أيهما أفضل صدقة السر أو العلانية؟".

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج "بي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، مشيرًا إلى أن هناك نيه وعمل.

وأضاف، أن هناك عمل فاسد بنية فاسدة وهناك عمل صالح بنية صالحة، مشيرًا إلى أن هذا العمل هو النية للشخص.

ووجه الدكتور حسام موافي نصيحة للجميع بضرورة مراجعة الأعمال كل يوم في المساء والاستغفار، لأن الله لا يقبل إلا العمل الصالح بالنية الصالحة، موضحًا أن نفس الكلام يقال على الصدقة والمهم في النية.

وختم "موافي"، "أرى أنه يجب أن تكون الصدقة في السر حتى لا تتهم بأنك تتباهى، وعلانية للفقير حتى يحث الآخرين على التصدق".

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