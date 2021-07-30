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مش كنتوا متضايقين اني لابسه ابيض".. رنا رئيس توجه رسالة لجمهورها بعد حفل زفاف شقيقتها"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة رنا رئيس صورة لها مع والدتها من حفل زفاف شقيتها،وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت"رئيس" علي الصورة قائلة:"مش كنتوا متضايقين اني لابسه ابيض احب اقولكم ان ماما كمان لابسة ابيض"

والجدير بالذكر أن آخر أعمال رنا رئيس مسلسل "نجيب زاهي زركش وشارك في البطولة " يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وكريم عفيفى، وشيرين، ونهى عابدين، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى.

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