مش كنتوا متضايقين اني لابسه ابيض".. رنا رئيس توجه رسالة لجمهورها بعد حفل زفاف شقيقتها"

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة لها مع والدتها من حفل زفاف شقيتها،وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علقت"رئيس" علي الصورة قائلة:"مش كنتوا متضايقين اني لابسه ابيض احب اقولكم ان ماما كمان لابسة ابيض"



والجدير بالذكر أن آخر أعمال رنا رئيس مسلسل "نجيب زاهي زركش وشارك في البطولة " يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وكريم عفيفى، وشيرين، ونهى عابدين، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى.

