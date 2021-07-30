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جامعة القاهرة تتقدم 57 مركزا في تصنيف "ويبومتركس" الإسباني

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:39 م
شيماء حسن
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علق الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، على تقدم الجامعة 57 مركزا في تصنيف "ويبومتركس" الإسباني من أصل 31 ألف جامعة.

وقال "علم الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن ويبومتركس هو تصنيف إسباني للجامعات وفقا لأكثر من معيار.

وأضاف أن المعيار الأكثر تأثيرًا في هذا التصنيف هو المواقع الالكترونية للجامعات لبيان مدى قدرتها لأن يكون لها روابط وزوار والمرجعيات الخاصة بها ليكون لها معامل تأثير أو يتم الاستعانة بها في الأبحاث العلمية.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يعتمد على جودة المواقع الالكترونية من حيث المحتوى والشكل والتقبل ومدى سهولة الدخول على مرجعياتها.

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