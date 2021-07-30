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جولة تفقدية لمدير عام ري النوبارية على عدد من الترع بالبحيرة
الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:43 م
مصطفى الملاح
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تفقد المهندس مصطفى مشعل مدير عام رى النوبارية ومهندسى تفتيش رى العامرية، قنطرة حجز البستان الكيلو 28.00، وقنطرة حجز جناكليس الكيلو 61.00، ومفيض هويس الكيلو 100 على ترعة النوبارية وفروعها.
وأكد "مشعل" أنه تم المرور أيضًا على أعمال تأهيل جنابية الحاجر بزمام هندسة ري الدلنجات، تفتيش ري الحاجر، بعد فتح دور العمالة بها والتأكد من توصيل مياه الري لنهايات الترع خلال فترة وجيزة كنتيجة لأعمال التأهيل.
وقال مدير عام ري النوبارية إن الهدف من الجولة متابعة المناوبات ومناسيب المياه، وحالة الجسور، والبوابات، والاطمئنان على توفير المياه لجميع الاستخدامات خلال فترة اقصى الاحتياجات.
وأكد "مشعل" أنه تم المرور أيضًا على أعمال تأهيل جنابية الحاجر بزمام هندسة ري الدلنجات، تفتيش ري الحاجر، بعد فتح دور العمالة بها والتأكد من توصيل مياه الري لنهايات الترع خلال فترة وجيزة كنتيجة لأعمال التأهيل.
وقال مدير عام ري النوبارية إن الهدف من الجولة متابعة المناوبات ومناسيب المياه، وحالة الجسور، والبوابات، والاطمئنان على توفير المياه لجميع الاستخدامات خلال فترة اقصى الاحتياجات.
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