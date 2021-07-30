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هجوم على مقر الأمم المتحدة غرب أفغانستان

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
وكالات
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 قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن مجمعها الرئيسي في غرب أفغانستان تعرض لهجوم من "عناصر مناهضة للحكومة" مما أسفر عن مقتل حارس واحد على الأقل من الشرطة الأفغانية وإصابة ضباط آخرين بجروح.
وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان أن "المنطقة المحيطة بهرات التي يقع فيها المجمع كانت مسرحا للقتال اليوم بين طالبان والقوات الحكومية". 

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تسعى على وجه السرعة إلى تكوين صورة كاملة عن الهجوم وتجري اتصالات بالأطراف المعنية، ولم يتضح على الفور من الذي هاجم المجمع.

وفي وقت سابق.. أعلنت روسيا اليوم الجمعة، عن البدء في تدريبات عسكرية مشتركة مع أوزبكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، قبل مناورات مماثلة مخطط لها في طاجيكستان المجاورة الأسبوع المقبل.
وفي التفاصيل، كشف وسائل اعلام روسية، ان هذه التدريبات تأتي في الوقت الذي عبرت موسكو عن "قلقها العميق" من الوضع في أفغانستان حيث سيطرت حركة طالبان على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية مستفيدةً من انسحاب القوات الأمريكية.

وتجري التدريبات، التي تشارك فيها وحدات روسية لحفظ السلام وقوات خاصة، في مركز تيرمز للتدريب في أقصى جنوب أوزبكستان.

وقال الجيش الروسي إنه من المقرر أن يشارك حوالي 1500 جندي و200 مركبة في التدريبات التي تستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل.


وبالإضافة لهذه التدريبات، ستجرى مناورات في طاجيكستان في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس تشمل روسيا وأوزبكستان أيضاً. 

وتشارك في التدريبات طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي سو 25" تم نقلها من القاعدة الروسية في قرغيزستان إلى طاجيكستان.

وصرح مبعوث الكرملين الخاص لأفغانستان زامير كابولوف للإذاعة الروسية الأسبوع الماضي، أن هذه التدريبات "إشارة"موجهة إلى سكان جمهوريات آسيا الوسطى القلقين من الوضع في أفغانستان المجاورة.

من جهته، عبر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين الجمعة عن قلقه لأن "الأحداث في أفغانستان تتطور وفقاً لسيناريو أزمة. الوضع يتدهور حرفياً كل يوم، وتسيطر حركة طالبان على مزيد من الأراضي".

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