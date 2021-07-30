Advertisements

عاجل.. فرض عقوبات على"أمازون" بعد اتهامات بتسريب بيانات عملائها

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:51 م
أمازون
أمازون
Advertisements

أعلنت اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورغ، اليوم الجمعة، توقيع غرامة ضخمة على عملاقة تجارة التجزئة شركة امازون  بقيمة 746 مليون يورو، بعد دعوى قضائية رفعت ضدها تتهمها باستخدام بيانات العملاء لأغراض إعلانية مستهدفة.

 

وتعد تلك العقوبة هي الأكبر التي تصدرها للجنة الوطنية لحماية البيانات، متخطية  قيمة عقوبة شركة جوجل والتي بلغت 50 مليون يورو في عام 2019.

 

كشفت شركة أمازون عن الحكم  الصادر ضدها في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة.

 وانتقدت" أمازون"  في بيان رسمي   العقوبة ووصفتها بأنه لا أساس له من الصحة وأضافت أنها تعتزم الدفاع عن نفسها "بقوة في هذا الأمر، مؤكدة على أن الحفاظ على أمن معلومات عملائها وثقتهم من الأولويات القصوى، ولم يكن هناك خرق للبيانات ، ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث. هذه الحقائق لا جدال فيها.

 

واضافت امازون في بيانها، "نحن نختلف بشدة مع حكم اللجنة الوطنية لحماية البيانات ، وننوي الاستئناف. يعتمد القرار المتعلق بكيفية عرض الإعلانات ذات الصلة للعملاء على تفسيرات ذاتية وغير مختبرة قانون الخصوصية الأوروبي ، والغرامة المقترحة لا تتناسب تمامًا مع هذا التفسير.

 

وجاءت العقوبة ضد  شركة أمازون بعد ثلاث سنوات من دعوة قضائية رفعتها مجموعة  حقوق  الخصوصية الفرنسية   باسم 1000 عميل تتهم امازون  وعدد من الشركات التكنولوجية  أنها تلاعب بالعملاء من أجل الوسائل التجارية من خلال اختيار الإعلانات والمعلومات التي يتلقونها.

 

 ورحب مجموعة حقوق  الخصوصية الفرنسية صاحبة الدعوى  التي  تدعي انها تعمل لحماية الأوروبيين من سرقة الشركات التكنولوجية الكبرى لبياناتها ،  بالغرامة مشيرة إلى أنها جاءت بعد سنوات من الصمت جعلتها تشعر بتوقع حدوث الأسوأ.

 

وألزمت العقوبة أمازون أنها يجب أن  تقوم بتغيير ممارساتها التجارية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقوبة على امازون امازون استخدام بيانات العملاء لاغراض تجارية اللجنة الوطنية لحماية البيانات أمازون

أخبار تهمك

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

موقف الأهلي من تأجيل الدوري المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 9 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم مانشستر سيتي على رادار آرسنال

منذ ساعة و 6 دقيقة

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ 36 دقيقة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

جوجل ستضطر لإجراء تغييرات كبيرة على أندرويد

أمازون تكشف حقيقة تسريب بيانات عملائها

أمازون تعترف بخطئها بعد تسرب بيانات عملائها بدون قصد

فرنسا تطالب جوجل بمراجعة سياستها المتعلقة بإعلانات محرك البحث

"مياه حائل" تفصل الخدمة عن غير المحدِّثين لبياناتهم

بعد شهر من فرض العقوبات الأمريكية.. صادرات النفط في فنزويلا تتراجع 40%

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

05:40 م

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان