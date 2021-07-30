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تصريح جديد لـ قيس سعيد عن الأوضاع في تونس

الجمعة 30/يوليو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد احترامه للدستور والقانون بعكس ما يروج تنظيم الإخوان الساعي لزعزعة استقرار تونس ودفعها نحو الهاوية.

بحسب ما ذكرته قناة "مداد نيوز"، اتهم الرئيس قيس سعيد أطرافا بمحاولة تحريك الخيوط من وراء الستار لإشعال الوضع في تونس.
مؤكدا أن تونس دولة مؤسسات تعمل لخدمة مواطنيها وأكد الرئيس التونسي أنه لا مجال للتلاعب بهياكل الدولة أو محاولة تفجيرها وإشعال فتيل الحرب فيها.

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الرئيس التونسي قيس سعيد

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