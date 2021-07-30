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عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
محمود دياب
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تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن المواجهة المرتقبة بين الفراعنة الصغار، ونظيره منتخب البرازيل، في إطار دور الربع نهائي من دورة الألعاب الأولمبية.


وأكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، أنه جاء إلى طوكيو بحثا عن تحقيق  ميدالية أولمبية وليس التمثيل المشرف.


وتابع: لقد شهدت خلال الساعات الماضية الكثير من مباريات المنتخب البرازيلي، وقمت بدراسة نقاط القوة والضعف داخلهم.


ويلتقي غدا منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره منتخب البرازيل، في تمام الساعة الثانية عشر، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.


وكان حقق الفراعنة الصغار في اللقاء الأخير، على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، عن طريق أحمد ياسر ريان، وعمار حمدي.

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