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صالح جمعة يشكر محمد صلاح.. طالع التفاصيل
الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:57 م
علي نبوي
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حرص صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا على توجيه رسالة إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعدما قام الأخير بالاطمئنان عليه عقب خضوعه لعملية جراحية في وتر إكيليس.
وتعرض صالح جمعة للإصابة بقطع في وتر إكيلسس خلال ودية فريقه سيراميكا كليوباترا أول أمس أمام طلائع الجيش حيث أجرى عملية جراحية صباح اليوم الجمعة تحت إشراف الدكتور فريد رضوان.
ونشر صالح جمعة صورة له خلال مكالمة مع محمد صلاح بعد إجراء العملية الجراحية وكتب :"شكرًا لك مو على دعمك المستمر".
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