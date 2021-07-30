أعلن آرسنال وبرايتون آند هوف ألبيون المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، انتقال المدافع بن وايت إلى أرسنال من برايتون بعقد طويل الأمد.



ولم يعلن آرسنال القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها كلفت النادي اللندني نحو 50 مليون جنيه استرليني (69.53 مليون دولار) مقابل المدافع الإنجليزي.



وبدأ وايت مسيرته في ساوثامبتون قبل الانتقال إلى برايتون في 2016. وشارك مع الفريق الأول الموسم الماضي عقب فترة إعارة في ليدز يونايتد الذي توج معه بلقب دوري الدرجة الثانية موسم 2019-2020.



وكان اللاعب البالغ عمره 23 عاماً عنصراً بارزاً في تشكيلة برايتون بالدوري الممتاز، وخاض 36 مباراة بالدوري.



وقال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال "بن كان أحد أولوياتنا ومن الرائع إكمال التعاقد معه. بن مدافع ذكي يتناقل الكرة بأريحية كبيرة وأسلوبه يناسبنا تماماً".



وانضم وايت إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي في بطولة أوروبا 2020 وشارك في المباريات الودية، لكنه لم يشارك في تشكيلة المدرب غاريث ساوثجيت في البطولة التي خسرتها إنجلترا بالهزيمة أمام إيطاليا في النهائي.



وبات وايت ثالث صفقات آرسنال هذا الصيف بعد انضمام المدافع البرتغالي الشاب نونو تافاريس من بنفيكا ولاعب الوسط ألبرت سامبي لوكونجا من أندرلخت في وقت سابق الشهر الحالي.



وسيبدأ آرسنال، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن في الدوري، موسم 2021-2022، على ملعب برنتفورد الصاعد حديثا لدوري الأضواء في 13 أغسطس (آب) المقبل.