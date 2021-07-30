حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، المواطنين، من الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، بعدما ارتفعت درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.





حالة الطقس ودرجات الحرارة





وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما سيكون حارًا ومرتفع الرطوبة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة وباقي الأنحاء.





طقس الغد





وكشفت "الأرصاد" عن توقعاتها بشأن طقس يوم غد السبت، حيث تنشط الرياح تنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.





حالة الطقس يوم الأحد المقبل





وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة بعد غد الأحد، حيث تستمر في الارتفاع خلال الأسبوع المقبل، وتكون درجات الحرارة للعظمى والمحسوسة المتوقعتين فى القاهرة الكبرى والوجه البحري الأحد والإثنين والثلاثاء 40- 42 والأربعاء 41- 43، وفى السواحل الشمالية من الأحد للثلاثاء 34- 37 والأربعاء 35- 38، وفى جنوب سيناء الأحد 39- 42 ومن الإثنين للأربعاء 40- 43 درجة.







