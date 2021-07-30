"مشوار طويل".. فريق واما يستعيد ذكرياته مع جمهوره

نشر الفنان أحمد الشامي صور تجمعه مع فريقه"واما"، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علق "شامي" علي الصورة قائلًا:" مشوار طويل".



والجدير باذكر أن آخر أعمال فريق واما أغنية جديدة بعنوان "نجمة معدية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهما، ومن توزيع توما، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".