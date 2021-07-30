تعرف على توصيات المؤتمر العلمي الافتراضي فى ختامة بجامعة سوهاج





إختتمت جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر العلمي الافتراضي الأول، والثالث دوليًا، والسادس لكلية التمريض تحت عنوان "تحديات التعليم الإفتراضي في التمريض وفرص المستقبل"، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.



وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، أنه فى ختام فعاليات المؤتمر، تم الإعلان عن عدد من التوصيات الهامة التى تتعلق بالتعليم الافتراضي فى مجال التمريض، حيث ضمت التوصيات، الاهتمام بإنجاح التعليم الإفتراضي ونتائجه، بالإضافة إلى قيام كليات التمريض بوضع إستراتيجيات واضحة للتعلم الافتراضي، والعمل على تطبيق مبادئ الجودة، والتغلب على المشكلات الفنية المرتبطة بالبنية التحتية.



وأوضحت الدكتورة يسرية السيد عميد كلية التمريض، أن المؤتمر أوصى أيضًا بتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على إستخدام تكنولوجيا التعلم الإفتراضي، وتحفيزهم لإعداد المحتويات العلمية للبرامج التعليمية اليكترونيًا، إلى جانب ضمان التفاعل بين عضو هيئة التدريس والطالب وتطبيق معلوماتية التمريض كتخصص في كليات التمريض المصرية.



وأضافت الدكتورة غني علي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن توصيات المؤتمر شملت زيادة المنح الدراسية لتحسين تجربة التعلم الإفتراضي لدى أعضاء هيئة التدريس من خلال العمل فى ثقافات متنوعة، مع ضرورة الحفاظ على الإستدامة من خلال المؤسسات والمستشفيات الخضراء، للحد من مخاطر العدوى الناشئة والحفاظ على الصحة.