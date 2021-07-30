نائلة جبر: لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تابعة لرئيس الوزراء مباشرة (فيديو)



وأكدت أن هناك خمس أشكال تقريبية للاتجار بالبشر تمثلت في استغلال أطفال بلا مأوى (أطفال الشوارع)، استغلال الدعارة، زواج الصفقة، العمل القسري وتجارة الأعضاء البشرية.



وفي ذات السياق قالت السفيرة نائلة جبر، إن هذه اللجنة الوطنية جزء من الحكومة المصرية ولكن مستقلة عن الوزارات، مشيرة إلى أن دورها الأساسي يقوم على وضع السياسات والاستراتيجيات والمقترحات لمواجهة هذا الملف، مؤكدة أن هناك إرادة سياسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.



وأضافت أنه متى توفرت الإرادة السياسية، فأنه يمكن تحقيق المعجزات، ومصر بها إرادة سياسية جادة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن تناغم مؤسسات الدولة هى وصفة نجاح مصر في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة لوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن هذه اللجنة تضم 30 وزارة وهيئة تتعاون في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.وأضافت "نائلة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تابعة لرئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين مخالفات الوزارات والهيئات.وأشارت إلى أنه يتم وضع السياسات والتشريعات وخطة العمل لاختصاصات اللجنة، موجهة الشكر للحكومة على دعم هذا الجهد وتمويله بتوضيح أشكال الاتجار بالبشر.