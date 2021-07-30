Advertisements

بحضور المحافظ افتتاح "نادى قضاة سوهاج الرياضى" بالكوامل

الجمعة 30/يوليو/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
Advertisements


قام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والمستشار جمال عبدالسميع عيد رئيس الاستئناف ورئيس نادى قضاة سوهاج، بافتتاح نادى قضاة سوهاج الرياضى، والمقام على مساحة أكثر من 2 فدان بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور المستشار حفنى عبدالفتاح رئيس الاستئناف، وعدد من المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادى، ولفيف من السادة مستشارى وقضاة سوهاج، وعدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

واستمع المحافظ الى شرح مفصل عن مراحل انشاء النادى منذ استلام الارض عام 2018 وحتى الافتتاح، كما تفقد محتويات النادى، والذى يضم حديقة للاطفال، وركن للعائلات، وكافيتريا، وممشى رياضى، وملاعب لكرة القدم الخماسى، والتنس، والاسكواش، بالاضافة الى حمام السباحة، ومساحة مخصصة للمبنى الاجتماعي والمسجد.

وقدم محافظ سوهاج التهنئة لقضاة سوهاج بمناسبة افتتاح النادى، هذا العمل الذي تحقق على ارض الواقع، ويعد اضافة كبيرة تليق بقدر ومكانة قضاة سوهاج، وخطوة هامة فى سبيل إعمار وتنمية مدينة سوهاج الجديدة، كما قدم قضاة سوهاج الشكر لمحافظ الاقليم على حرصه مشاركتهم سعادتهم بافتتاح النادى.
بحضور المحافظ افتتاح "نادى قضاة سوهاج الرياضى" بالكوامل
بحضور المحافظ افتتاح "نادى قضاة سوهاج الرياضى" بالكوامل
بحضور المحافظ افتتاح "نادى قضاة سوهاج الرياضى" بالكوامل
بحضور المحافظ افتتاح "نادى قضاة سوهاج الرياضى" بالكوامل
بحضور المحافظ افتتاح "نادى قضاة سوهاج الرياضى" بالكوامل
بحضور المحافظ افتتاح "نادى قضاة سوهاج الرياضى" بالكوامل

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ أقل من ساعتين

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

نجم مانشستر سيتي على رادار آرسنال

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان