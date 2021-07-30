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تحدث فرقعة.. سر وجود نقط حمراء في الجسم (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب وجود نقط حمراء في الجسم محددا طريقة فحصها.

وقال «موافي» خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنّ أهم شيء بالنسبة للنقاط الحمراء في الجسم، الكشف على الأوعية الدموية والصفائح الدموية، مضيفًا أن الشعيرات الدموية قد تكون ضعيفة وينتج ذلك عن «فرقعة» في الدم تترك نقطة حمراء تحت الجد، أو تظهر على صورة نزيف من الأنف.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن جميع أعضاء الجسم يأتي لها الدم عن طريق شرايين معينة لذا يجب إجراء اختبارًا سهلًا "يفضح" الأوعية الدموية من خلال زيادة الضغط عليها، عن طريق وضع جهاز ضغط على الزراع وقفل الوريد وترك الشريان مفتوحًا، وفي الحالة الطبيعة لا يحدث فرقعة، أما إذا كانت هناك مشكلة سيبدو بعد دقائق وجود نقاط حمراء.

ونصح "موافي" بضرورة إجراء تحليل صورة دم كاملة للتأكد من عدم نقص الصفائح، ثم الذهاب إلى الطبيب لإجراء اختبار الأوعية الدموية ومعرفة ما إذا كانت جيدة أم ضعيفة.

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حسام موافي القلب الدم في الجسم احمرار الدم

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