شعبة "الخضروات والفواكة" : الاسعار لم تتأثر بارتفاع البنزين

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، إن أسعار الخضروات والفواكه لم تشهد أي زيادة بعد تحريك أسعار البنزين، موضحا أن 80% من مستلزمات الإنتاج تعمل بالسولار.



وأشار "تجيب"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إلى أن هناك أسعار خضروات وفواكهة شهدت انخفاضا بعد عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن أسعار الخضروات والفواكه لم تشهد أي زيادات مطلقا.



وعن أسعار المانجو، أكد أن الأسواق تشهد زيادة في معروض المانجو، لافتا إلى أن سعر البامية انخفض حيث وصل إلى 7 جنيه للكيلو، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المواطن، مناشدا المواطنين الشراء قدر احتياجاتهم ولا داعي لشراء بكميات أكبر من المطلوب.

