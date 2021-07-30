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إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار فى برلين

الجمعة 30/يوليو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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أصيب 4 اشخاص جراء إطلاق الرصاص، اليوم الجمعية، فى أحد أحياء برلين، بحسب ما ذكرت صحيفة برلينر تسايتونج.

 

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، فقد "أصيب 3 رجال وامرأة، ولا تفاصيل أخرى حول الحادث"، وتقوم الجهات الامنية بعملية خاصة لمعرفة حيثيات الحادثة،  كما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث في مرآب للسيارات بالقرب من سوبر ماركت، حيث قام منفذ الهجوم بإطلاق رصاصة على شخص وطعن آخر، في حين تلقى الثالث إصابة في الرأس. 

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