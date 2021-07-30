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مصطفى بكري: أسباب جرائم العنف الأسري "هايفة" (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 08:27 م
داليا الحسين
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تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن ظاهرة العنف الأسري والجرائم التي زادت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامح "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك الكثير من الحوادث خلال الأيام الجارية، ووصفها بأنها تغيير في أنماط السلوك وعنف غير مبرر.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن أسباب العنف والحوادث الأسرية "هايفة"، وتسائل عن سبب تسليط الضوء على المرأة أنها سبب العنف في هذه الأيام تحديدًا.

وواصل "بكري"، أن مجتمع مصر بخير، ولكن وجود هذه الظواهر تجعلنا نتوقف ونتسائل عن سبب انتشار هذه الظاهرة.

وختم حديثه قائلًا: "هناك قسوة في القلوب، ويجب أن نتوقف عن جريمة تسمم الأطفال على يد والدتهم، وجريمة الطبيب الذي قتل زوجته بـ11 طعنة لأسباب لا يمكن أن تذكر أنها (تافهة)".

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مصطفي بكري بكري العنف الأسري

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