Advertisements

الأهلي يتحرك لتمديد عقود ثلاثي الفريق

الجمعة 30/يوليو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يبحث مسؤولو القلعة الحمراء تمديد عقود 3 لاعبين خلال الفترة المقبلة هم عمرو السولية وعلي معلول وصلاح محسن.

تمديد عقود ثلاثي الأهلي

وقطعت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة أمير توفيق شوطا كبيرا من المفاوضات مع الثلاثي من أجل تجديد عقودهم في الفترة المقبلة من الموسم الجاري.

وتوصل مسؤولو النادي الأهلي إلى إتفاق مع ثلاثي الفريق عمرو السولية وعلي معلول وصلاح محسن بشأن الأمور المالية في عقودهم الجديدة مع المارد الأحمر.

ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة في ملف مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء مع هؤلاء اللاعبين من أجل الإعلان عن تجديد عقود عمرو السولية وعلي معلول وصلاح محسن.

أخبار تهمك

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم مانشستر سيتي على رادار آرسنال

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يتحرك لتمديد عقود ثلاثي الفريق

منذ 38 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان