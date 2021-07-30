الأهلي يتحرك لتمديد عقود ثلاثي الفريق





يبحث مسؤولو القلعة الحمراء تمديد عقود 3 لاعبين خلال الفترة المقبلة هم عمرو السولية وعلي معلول وصلاح محسن.





تمديد عقود ثلاثي الأهلي





وقطعت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة أمير توفيق شوطا كبيرا من المفاوضات مع الثلاثي من أجل تجديد عقودهم في الفترة المقبلة من الموسم الجاري.





وتوصل مسؤولو النادي الأهلي إلى إتفاق مع ثلاثي الفريق عمرو السولية وعلي معلول وصلاح محسن بشأن الأمور المالية في عقودهم الجديدة مع المارد الأحمر.





ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة في ملف مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء مع هؤلاء اللاعبين من أجل الإعلان عن تجديد عقود عمرو السولية وعلي معلول وصلاح محسن.



