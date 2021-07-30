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مدرب مصر للتايكوندو يكشف كواليس أشهر جملة في أولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 30/يوليو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف محمد مجدي السعيد، مدرب الفريق القومي للتايكوندو، كواليس جملته الشهيرة التي قالها لصاحب الميدالية البرونزية سيف عيسى قبل نهاية مباراته في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال "السعيد" في لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "سيف من اللاعبين المجتهدين ولكن بعد ماتش الخسارة من روسيا، وكنا عاملين قبلها لقاءات جامدة في روسيا مع اللاعب الروسي".

وأضاف "ولكن بدأنا المباراة بطريقة غلط ولذلك كان اللقاء مع بطل النرويج مهم، وكنا مركزين في اللقاء، وحسيت في المباراة أن فيه حاجة وقعت من سيف وكان لازم حاجة تفوقه، ومكنتش متوقع اننا نخرج بدون ميدالية، وقبلها بصيت على اللوحة وكان فاضل 50 ثانية فلقيت نفسي بقوله فاضل 50 ثانية وتبقى بطل أولمبي يلا".

وتابع "يلا أنا عالطول بقولها بس اتشهرت اوي في الاولمبياد لأن محدش كان يعرفها، وكل ثانية في المباراة لها أهميتها وكان لازم تكون شايف وش اللاعب هل هو طبيعي ولا مش طبيعي وطريقة أدائه في المباراة وامتى تقدر تحفزه".

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